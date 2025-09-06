Парализованного енота заметили в зоопарке Одессы: зоозащитники в гневе (видео)

В зоопарке говорят, что еноты просто подрались друг с другом

В Одессе сотрудников Биопарка заподозрили в жестоком обращении с животными. В частности внимание пользователей сети привлекло видео, на котором видно странное поведение енота.

Ролик был обнародован telegram-каналом "Ху**ая Одесса". На нем показано, как животное ползает по вольеру на передних двух лапках, поскольку задние у него перестали работать.

"Одесский биопарк просто дно. Парализованный енот ползал по жаре. Животные просят еду, сидят на клетках, чтоб хоть что-то дали. Корм на продажу: одно порезанное яблоко и морковка, морковку животные не едят" слова очевидцев

Видео быстро разлетелось по местных группах, после чего на него обратили внимание волонтеры. Они отметили, что пытались дозвониться до зоопарка, но там бросали трубку. Зоозащитники сообщили, что намерены приехать лично 7 сентября около полудня.

На другом видео, которое гуляет по сети, видно, что енота якобы бьет током.

В самом Биопарке уже ответили на шум. Там сообщили, что ситуация произошла из-за того, что еноты повздорили друг с другом, из-за чего самка получила "повреждение пояснично-крестцового отдела позвоночника". Отмечается, что ей теперь придется находиться на лечении в течение нескольких недель, однако ветеринары настроены оптимистично.

Стоит отметить, что еноты действительно могут периодически устраивать драки друг с другом. Однако обычно это сводится к укусам и нанесении царапин в область головы, шеи и боков, что завершается окровавленными ранами и царапинами. А вот повреждения позвоночников у них чаще случаются из-за падений с высоты или столкновения с автомобилями. В драке подобное возможно, но весьма маловероятно.

Как сообщалось ранее, у животного, которое содержалось на территории одного из частных зоопарков Киевской области, обнаружено бешенство.