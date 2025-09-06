Паралізованого єнота помітили у зоопарку Одеси: зоозахисники у гніві (відео)

У зоопарку кажуть, що єноти просто побилися один з одним

В Одесі співробітників Біопарку запідозрили у жорстокому поводженні з тваринами. Зокрема, увагу користувачів мережі привернуло відео, на якому видно дивну поведінку єнота.

Ролик був оприлюднений telegram-каналом "Ху**а Одеса". На ньому показано, як тварина повзає вольєром на передніх двох лапках, оскільки задні у нього перестали працювати.

"Одеський біопарк просто дно. Паралізований єнот повзав по жарі. Тварини просять їжу, сидять на клітках, щоб хоч щось дали. слова очевидців

Відео швидко розлетілося місцевими групами, після чого на нього звернули увагу волонтери. Вони наголосили, що намагалися додзвонитися до зоопарку, але там кидали слухавку. Зоозахисники повідомили, що мають намір приїхати особисто 7 вересня близько полудня.

На іншому відео, яке гуляє мережею, видно, що єнота нібито б’є струмом.

У самому Біопарку вже відповіли на шум. Там повідомили, що ситуація сталася через те, що єноти побилися один з одним, через що самка отримала "пошкодження попереково-крижового відділу хребта". Наголошується, що їй тепер доведеться перебувати на лікуванні протягом кількох тижнів, проте ветеринари налаштовані оптимістично.

Варто відзначити, що єноти справді можуть періодично влаштовувати бійки один з одним. Однак зазвичай це зводиться до укусів та нанесення подряпин в область голови, шиї та боків, що завершується закривавленими ранами та подряпинами. А от пошкодження хребців у них частіше трапляються через падіння з висоти або зіткнення з автомобілями. У бійці подібне можливо, але малоймовірно.

Як повідомлялося раніше, у тварини, яка утримувалась на території одного з приватних зоопарків Київської області, виявлено сказ.