Опасная гостья вторглась в жилую многоэтажку под Киевом: ее сняли на видео

Что хищница забыла в многоэтажке не совсем понятно

Украинцам не всегда надо выходить за пределы своего города, чтобы встретить очередное опасное животное. А в некоторых случаях не обязательно даже покидать свой дом.

Например, жители жилого комплекса "Молодежный" в Ирпене (Киевская область) случайно познакомились с необычной ползающей "соседкой". Кадрами поделился telegram-канал "КС: новости Киева".

На коротком ролике видно, что мужчина встретил в своем доме относительно крупную змею. Согласно словам автора, на кадрах "не уж, а гадюка".

Сложно сказать, действительно ли на кадрах гадюка — есть определенные признаки, которые могут указывать на то, что это медянка. Однако из-за качества видеозаписи вид змеи трудно определить.

Как известно, в Киевской области проживают гадюки обычные (Vipera berus), которые заслуженно считаются одними из самых опасных змей Украины. Обычно их легко узнать по четко выраженному узору кожи, хотя в северной Европе можно найти и полностью черных особей. Голова гадюки выражено треугольная, похожая на наконечник стрелы или копья.

Также ее легко узнать по крупным чешуйкам над глазами, из-за чего у нее постоянно "нахмуренный" вид. Однако наиболее четким признаком можно считать вертикальные зрачки.

Гадюка обычная

Узор медянок (Coronella austriaca) выражен менее четко и очень часто они бывают однотонного серо-коричневого или медно-красного цветов. Голова медянок имеет более мягкие формы, а зрачки круглые. Также медянки более тонкие на вид, хотя могут быть длиннее гадюк (до 90 см).

Медянки, в отличие от ужей, будут кусаться если почувствуют опасность, однако они не ядовиты.

Медянка

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие виды ядовитых змей есть в Украине. Их укус представляет серьезную угрозу здоровью человека и в некоторых случаях может привести к смерти.