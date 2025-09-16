"Лучше оригинала". Тимошенко "спела" свою версию известного трека (курьезное видео)

Смешной кавер на "Смарагдове небо" завирусился в сети

В сети завирусилась очередная шутка об экс-премьере Украины Юлии Тимошенко. В этот раз создали кавер якобы в ее исполнении известного трека Drevo "Смарагдове небо".

Соответствующее видео уже завирусилось в сети. Пользователи оценили шутку и попросили создать полный трек.

На ролике изображена будто обложка песни в исполнении Тимошенко "Смаґазове небо". Интересно не только название, но и само фото политического деятеля. Так как она изображена в вечернем фиолетовом шелковом платье, с обнаженным плечом и телефоном в руке. Это фото скорее всего сфотошопленное или сгенерированное искусственным интеллектом, но выглядит довольно эффектно.

В треке звучит несколько похожих на оригинал песни строк голосом Тимошенко и все они имеют характерный акцент на букве "г", которая у политика часто звучала как "ґ". Также в песне прозвучали и шутки об атаке Польши российскими дронами.

В комментарии пользователи шутили, что нужно создать полный трек и выпустить. Некоторые отмечали, что этот кавер лучше оригинала, а именно песни "Смарагдове небо".

