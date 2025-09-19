Незвичайний дорожній знак з посланням росіянам помітили в Одесі (смішне відео)

Цей знак є заборонним і не дозволяє проїзд

В Одесі на дорогах з'явився дивний дорожній знак. Він стосується російського військового корабля.

Про це повідомили у місцевому телеграм-каналі "Підслухано Одеса Новини". Там показали відео, як він виглядає.

На видно звичайну одеську вулицю з зеленими деревами, асфальтом та дорожньою розміткою. Проте увагу привертає незвичайний круглий знак з червоною облямівкою, встановлений серед гілля дерев.

На знаку зображений військовий корабель темного кольору на білому тлі з блакитними хвилями внизу. Над зображенням корабля червоними літерами написано нецензурні слова.

Він означає, що проїзд заборонений.

Що означає фраза

Цей знак є прямою відсилкою на легендарний лозунг "Русский военный корабль, иди на х**й!", який став символом українського опору під час російського вторгнення.

Ця фраза вперше прозвучала 24 лютого 2022 року на острові Зміїний, коли українські прикордонники відповіли нею на пропозицію російського військового корабля здатися. Після цього лозунг поширився по всьому світу та став одним з найвідоміших символів українського спротиву.

Фраза перекладається багатьма мовами світу і використовується на плакатах, написах, футболках та іншій символіці на підтримку України. Вона стала втіленням духу непокори та рішучості українців у боротьбі проти агресора.

