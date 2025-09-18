"Ей в лесу скучно стало". Испуганное хищное животное бродило рядом с детьми во Львове (видео)

Появление диких животных в человеческих поселениях стало прямым следствием полномасштабной войны, продолжающейся в Украине

Во Львове около 43 лицея заметили лису. Она бродила по двору образовательного учреждения рядом с детьми. До этого хищника видели на улице Ивана Франко.

Об этом сообщили в местных телеграм-каналах. Там показали видео.

"Лиса бегает рядом с детьми во дворе 43 школы. Следует помнить, что дикие животные в людных местах не естественно и такое поведение может свидетельствовать о бешенстве", — говорится в сообщении.

Реакция украинцев

Реакция жителей на появление лисы оказалась неоднозначной. Часть людей выразила обеспокоенность по поводу безопасности детей и призвала немедленно обратиться в соответствующие службы. Многие комментаторы подчеркнули, что появление дикого животного среди людей может быть признаком заболевания бешенством, что представляет серьезную угрозу.

В то же время, некоторые пользователи отметили красоту животного, хотя и признали опасность ситуации. Отдельные комментаторы предположили, что лиса могла забежать из леса в поисках еды или убежища.

Последствия войны для дикой природы

Появление диких животных в человеческих поселениях стало прямым следствием продолжающейся в Украине полномасштабной войны. Дикие животные, равно как и люди, боятся взрывов, обстрелов и других военных действий. Это заставляет их искать более безопасные места, часто приводя к границам человеческих поселений.

Лисы, как и многие другие виды дикой фауны, вынуждены адаптироваться к новым условиям существования, когда их природные места обитания становятся опасными из-за военных действий. Города, несмотря на все свои особенности, порой оказываются спокойнее лесов и полей, где раздаются взрывы и ведутся боевые действия.

