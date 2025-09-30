Улицы превратились в реки. В Одессе настоящий апокалипсис из-за ливня (фото, видео)

Уже зафиксированы перебои со светом

Во вторник, 30 сентября, Одессу и область накрыло сильное ненастье. Из-за чрезмерных осадков затопило немало улиц, что затруднило движение.

Что нужно знать:

Одессу и область подтопило из-за сильного ливня

Уложено движение в Одессе на нескольких улицах

Есть изменения движения общественного транспорта в Одессе

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", Одессу подтапливает еще с ночи. Сильный ливень длится уже несколько часов. Местные паблики пишут, что в некоторых районах уже исчез свет.

Дороги в Одессе

На видео видно, что даже пригород Одессы, ЖМ "7 небо", сильно подтопило. В настоящее время движение транспорта на большинстве дорог города затруднено, местами общественный транспорт изменил движение маршрутов.

Одессу затопило

Где усложнено движение по Одессе:

Химическая/Промышленная – подтоплено, движение возможно, но осторожно;

Героев Небесной Сотни (выезд из города) — подтоплено, движение затруднено;

Семьи Глодан (Ильфа и Петрова) — подтоплено, движение затруднено;

Князя Ярослава Мудрого — подтоплено, движение затруднено;

Приморская/Газовый переулок – подтоплено, движение затруднено;

Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено;

Марсельская – подтоплено, движение затруднено.

Отключены светофоры по следующим адресам:

просп. Князя Владимира Великого — ул. 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода;

ул. Героев Крут – ул. Ицхака Рябина.

ул. Василия Стуса — Мельницкая.

На всех улицах обеспечен проезд, но водителей призывают быть осторожными. Кроме того, коммунальщики с самого утра приступили к расчистке стоков воды на дорогах. Однако на некоторых участках, по всей видимости, машины фактически плавают.

Коммунальщики расчищают стоки

Известно, что с начала суток в области и Одессе выпало почти рекордное количество осадков:

Совиньон — 39,1 мм

Чубаевка — 30,2 мм

Большой Фонтан — 25,2 мм.

Поскот — 6,7 мм

Александровка — 28 мм

Из-за непогоды изменена работа электротранспорта:

троллейбус №10 — до ул. Ришельевской;

троллейбус №8 — до ул. Химическая;

трамвай №20 — не курсирует (ходит маршрутка);

трамваи №7, 13, 27 – временно не работают.

Кроме того, в Черноморске тоже сильно подтопило улицы. На видео даже показали, как автомобиль уносит течением на трассе.

