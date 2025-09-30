Улицы превратились в реки. В Одессе настоящий апокалипсис из-за ливня (фото, видео)
Уже зафиксированы перебои со светом
Во вторник, 30 сентября, Одессу и область накрыло сильное ненастье. Из-за чрезмерных осадков затопило немало улиц, что затруднило движение.
Что нужно знать:
- Одессу и область подтопило из-за сильного ливня
- Уложено движение в Одессе на нескольких улицах
- Есть изменения движения общественного транспорта в Одессе
Как сообщает корреспондент "Телеграфа", Одессу подтапливает еще с ночи. Сильный ливень длится уже несколько часов. Местные паблики пишут, что в некоторых районах уже исчез свет.
На видео видно, что даже пригород Одессы, ЖМ "7 небо", сильно подтопило. В настоящее время движение транспорта на большинстве дорог города затруднено, местами общественный транспорт изменил движение маршрутов.
Где усложнено движение по Одессе:
- Химическая/Промышленная – подтоплено, движение возможно, но осторожно;
- Героев Небесной Сотни (выезд из города) — подтоплено, движение затруднено;
- Семьи Глодан (Ильфа и Петрова) — подтоплено, движение затруднено;
- Князя Ярослава Мудрого — подтоплено, движение затруднено;
- Приморская/Газовый переулок – подтоплено, движение затруднено;
- Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено;
- Марсельская – подтоплено, движение затруднено.
Отключены светофоры по следующим адресам:
- просп. Князя Владимира Великого — ул. 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода;
- ул. Героев Крут – ул. Ицхака Рябина.
- ул. Василия Стуса — Мельницкая.
На всех улицах обеспечен проезд, но водителей призывают быть осторожными. Кроме того, коммунальщики с самого утра приступили к расчистке стоков воды на дорогах. Однако на некоторых участках, по всей видимости, машины фактически плавают.
Известно, что с начала суток в области и Одессе выпало почти рекордное количество осадков:
- Совиньон — 39,1 мм
- Чубаевка — 30,2 мм
- Большой Фонтан — 25,2 мм.
- Поскот — 6,7 мм
- Александровка — 28 мм
Из-за непогоды изменена работа электротранспорта:
- троллейбус №10 — до ул. Ришельевской;
- троллейбус №8 — до ул. Химическая;
- трамвай №20 — не курсирует (ходит маршрутка);
- трамваи №7, 13, 27 – временно не работают.
Кроме того, в Черноморске тоже сильно подтопило улицы. На видео даже показали, как автомобиль уносит течением на трассе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Карпатах уже выпал первый снег.