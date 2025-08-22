Укр

Львов снова тонет, вода залила дороги, канализации не справляются. Сколько еще продлится ливень (видео)

Елена Руденко
Осадки не утихают почти сутки
Осадки не утихают почти сутки. Фото Коллаж "Телеграф"

Природа устроила репетицию осени

Дожди во Львове превратили улицы в реки. Как и прогнозировали синоптики, погода испортилась, осадки начались во второй половине дня 21 августа и не прекращаются почти сутки.

Местные Telegram-каналы публикуют видео со львовских улиц. Дождь льет "как из ведра", местами канализация переполнена и вода идет через верх. По словам местных жителей, вода затопила улицу Авиационную.

Когда прекратятся дожди — прогноз погоды во Львове

Синоптики Укргидрометцентра предупреждали, что 22 августа ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях прогнозируются дожди. Днем в пятницу во Львове они немного утихнут, до умеренных.

Уже 23 августа дождей во Львове не будет, но температура воздуха будет достаточно низкой. Прогнозируется переменная облачность, ночью 8-10 градусов выше нуля, днем ​​– +18 +20 градусов.

Как сообщал "Телеграф" в июле на Львовщине из-за мощных ливней реки вышли из берегов и затопили села. В нежилых районах уровень воды достигал почти 3 метров.

