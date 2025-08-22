Львов снова тонет, вода залила дороги, канализации не справляются. Сколько еще продлится ливень (видео)

Природа устроила репетицию осени

Дожди во Львове превратили улицы в реки. Как и прогнозировали синоптики, погода испортилась, осадки начались во второй половине дня 21 августа и не прекращаются почти сутки.

Местные Telegram-каналы публикуют видео со львовских улиц. Дождь льет "как из ведра", местами канализация переполнена и вода идет через верх. По словам местных жителей, вода затопила улицу Авиационную.

Когда прекратятся дожди — прогноз погоды во Львове

Синоптики Укргидрометцентра предупреждали, что 22 августа ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях прогнозируются дожди. Днем в пятницу во Львове они немного утихнут, до умеренных.

Уже 23 августа дождей во Львове не будет, но температура воздуха будет достаточно низкой. Прогнозируется переменная облачность, ночью 8-10 градусов выше нуля, днем ​​– +18 +20 градусов.

Как сообщал "Телеграф" в июле на Львовщине из-за мощных ливней реки вышли из берегов и затопили села. В нежилых районах уровень воды достигал почти 3 метров.