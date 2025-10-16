Пролетел на скорости 500 км/ч. По Николаеву мог ударить дальнобойный КАБ (карта)

Мониторинги говорят, что бомба могла упасть недалеко от города

В четверг, 16 октября, примерно в 12 часов дня в Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Известно, что враг запускал в направлении города дальнобойную управляемую авиабомбу (КАБ).

Что нужно знать:

В сторону Николаева летел КАБом, затем раздался взрыв

Цель пролетела более 120 км со скоростью 500 км/ч

Над городом поднимается столб дыма после взрыва

Информация об этом появилась в мониторинговых Telegram-каналах. За несколько мину до взрыва было предупреждение о запуске врагом управляемой авиабомбы.

В то же время сообщается, что КАБ упал недалеко от Николаева.

Николаев на карте

В социальных сетях сообщают, что над городом поднимается дым после взрыва.

Дым в Николаеве после взрыва. Фото: Новости Николаев

Дым в Николаеве после взрыва. Фото: Новости Николаев

Еще один мониторинг отмечает, что цель, которая летела на Николаев, — вероятно, переделанный КАБ или Гром-Е1. Он пролетел более 120 км на скорости 500 км/ч.

В Воздушных силах сообщили, что был зафиксирован пуск с самолета Су-34 с акватории Черного моря.

"Средство воздушного нападения было направлено в сторону города Николаева. Место падения установлено, предварительно без пострадавших. На месте работают соответствующие службы, устанавливающие тип авиационного средства поражения", — говорится в сообщении.

Что известно о КАБах

Управляемые авиационные бомбы – это боеприпасы, имеющие аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель. Это оружие считается высокоточным благодаря использованию модуля управления и коррекции (УМПК) — это фактически накладные крылья для бомбы, с помощью которых увеличивается ее дальность. За точность отвечает GPS-навигация.

Что известно о российских КАБах. Фото: NV

В России также есть особый вид КАБа – Гром-Е1. Этот боеприпас может поражать цели на расстоянии до 120 км с высоты 12 км. Сама бомба имеет свой твердотопливный ускоритель. Использование Гром-Е1 потенциально позволит оккупантам бить КАБами по Одесщине, Полтавщине и Кировоградской области.

Макет Гром-Е1. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия обстреляла Харьков в воскресенье, 12 октября. Враг ударил КАБами в Немышлянском и Слободском районах города, есть пострадавшие.