В Украине сократят количество министерств: стало известно, какие могут ликвидировать

Останется не больше 16 министерств

В рамках реформы украинского правительства планируют на треть сократить количество министерств. Также будет сокращено и количество государственных служащих.

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, все вспомогательные административные функции должны сосредоточиться на так называемом Центре правительства.

"Президент объявлял о том, что мы ведем работу над изменением формата правительства, то есть сокращением количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть. Сократить количество государственных служащих. Мы уже начали это делать, и в этом году сокращено 20 тысяч вакансий государственной службы", – отметил премьер.

Шмигаль объяснил, что министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику. По его словам, Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. Он также добавил, что Центр правительства должен быстро готовить документы для того или иного министерства.

"Мы работаем над тем, чтобы оставить оптимизированный Кабмин. То, над чем сейчас работаем, количество министров должно быть 15 – максимум 16, и соответственно количество министерств 15-16. Не больше. Это оптимальное количество, чтобы быть более скоординированными и быстрыми. Нужно быть менее бюрократическими, сократить определенное количество людей", — заявил премьер.

В то же время он подчеркнул, что пока не будет анонсировать, какие именно министерства останутся работать и в каком виде. Также Шмигаль заявил, что сейчас не готов говорить и о каких-либо кадровых изменениях в правительстве.

В свою очередь hromadske со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа" сообщило, что Министерство культуры и информационной политики и Министерство молодежи и спорта могут быть сокращены. На вероятное сокращение этих двух ведомств собеседник издания указывает то, что министерства не имеют руководителей. Также источник добавил, что Минагрополитики могут слить с Минэкономики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Денис Шмигаль стал первым премьер-министром в истории современной Украины, проведшим на этом посту четыре года. Он побил рекорд главы Кабмина времен правления президента Украины Виктора Януковича Николая Азарова, пробывшего на этом посту чуть менее 4 лет (март 2010 — январь 2014).