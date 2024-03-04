Укр

Поляки не блокируют автомобили для ВСУ на границе? Шмыгаль сделал неожиданное заявление

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Автомобили, которые, как говорит волонтер, застряли на границе Новость обновлена 04 марта 2024, 14:14
Автомобили, которые, как говорит волонтер, застряли на границе. Фото twitter.com

Случаи, о которых пишут медиа, не совсем соответствуют правде

В результате блокады поляков на границе с Украиной не была заблокирована необходимая нашей стране военная или гуманитарная помощь. А на тех кадрах, которые попадали в медиапространство, находились коммерческие авто.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что считает бессмысленной блокаду границы с Украиной, ведь проблема польских фермеров заключается в экспорте из России.

"Очень важно, что, несмотря на протесты польских перевозчиков, фермеров не зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники, гуманитарной помощи, горючего. Все эти грузы идут беспрепятственно в Украину", — сказал премьер.

По его словам, случаи блокировки попадающих в медиа автомобилей касаются не военной техники, а коммерческих авто, которые везут под разным видом.

Заметим, что, по словам волонтеров, проблема с блокировкой военной техники на границе не только прямая, ведь сейчас перевозчики стоят в очередях и не могут забрать машины для ВСУ, которые ждут их в других странах ЕС.

Проблема фермеров — не украинские товары

По его мнению, большая проблема у польских аграриев возникает из-за экспорта аграрной продукции из России и Беларуси. Ведь около 90% украинского экспорта идет через порты Черного моря и Дуная, а менее 5% двигается по автомобильным путям.

Шмыгаль добавил, что во время поездки на границу чиновники предложили для Польши 5 шагов, чтобы решить вопрос блокады, польское правительство их рассматривает, часть уже в коммуникации польского правительства.

Ранее "Телеграф" писал, что Польша и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен ведут переговоры по отмене для поляков части требований так называемого "зеленого курса" Европейского Союза, а также по решению проблемы "наплыва продукции". Если это будет сделано, это решение позволит значительно смягчить ситуацию с фермерскими протестами.

Теги:
#Экспорт #Польша #Граница #Блокада #Военная помощь