Хай не літають на Захід: Україна буде вимагати від ЄС нових санкцій проти Росії

Такий крок створить великі логістичні проблеми для російського бізнесу та армії

Україна запропонувала Європейському союзу запровадити нові санкції проти Росії. Мова йде про заборону на авіаційний транзит будь-якого типу до Росії та Білорусі; через таку заборону російські туристи та російський бізнес більше не зможуть використовувати повітряний простір ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі Національного телемарафону. За його словам, такий крок створить великі логістичні проблеми для російського бізнесу, для російської армії, а також для звичайних росіян.

"Наша ідея полягає в тому, щоб російський бізнес і російські туристи не могли комфортно використовувати небо ЄС. Небо закрите ЄС для російського флоту, але ми обговорили з партнерами закриття транзиту для будь-яких перельотів у Росію і з Росії… Ми будемо наполягати на таких санкціях. Переконаний, що наші партнери з Литви, Естонії та Латвії підтримають нашу пропозицію. Будемо працювати в цьому відношенні з Єврокомісією", – сказав він.

Нагадаємо, що Україна тим часом розпочала переговори щодо відновлення пасажирських перельотів з Управлінням цивільної авіації Ізраїлю. За словами міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, про терміни відновлення пасажирських авіаперевезень говорити ще зарано.

Раніше генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE) Олів’є Янковець говорив про те, що пасажирські перевезення в Україні можуть поновити до кінця 2024 року.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ще навесні 2023 року в Європі говорили про те, що відновити польоти над Україною, Росією та Білоруссю найближчим часом не вдасться. У Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю) робили прогноз, що обмеження на перельоти знімуть у 2029 році.