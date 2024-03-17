Вместе с помощью: министр предположил, когда США могут одобрить конфискацию активов РФ

Среди американских властей растет количество сторонников объединения обоих вопросов в один пакет

Одобрение конфискации российских активов в США Конгресс может произвести вместе с принятием помощи Украине. Такая вероятность, как заявили многие представители властных органов Соединенных Штатов, действительно существует.

Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире национального телемарафона. По его словам, в США все больше сторонников объединения обоих вопросов в единый пакет.

"Конгрессмены, сенаторы и представители исполнительной власти в США подтвердили, что существует вероятность, что все проекты о помощи Украине, и военной, и финансовой, а также о конфискации активов могут двигаться одним пакетом… Не исключена возможность, что разбирательство может начаться и голосование может состояться уже на следующей неделе. Ожидается скорое движение", – отметил он.

Малюська добавил, что главное условие в этом случае – это компромисс в Конгрессе по техническим деталям предоставления помощи Украине. Он заверил, что патовой ситуации в Конгрессе США уже нет, а у Украины сильная двухпартийная поддержка как в Сенате, так и в Палате представителей.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен передать замороженные активы РФ официальному Киеву, чтобы ослабить Путина. Именно деньги являются его самым главным слабым местом, уверен украинский лидер.

Ранее "Телеграф" писал, что в Швейцарии верхняя палата государственного парламента 7 марта поддержала конфискацию замороженных активов российского террористического режима с последующей передачей их Украине. Нижняя палата парламента в прошлом году одобрила эту инициативу.

В Европе пока не готовы конфисковать российские замороженные активы, но во Франции уже заговорили о том, что поддерживают идею введения налога на прибыль от них. Общая сумма может составлять от 3 до 5 миллиардов евро в год.

Великобритания предлагает Украине ссудить все замороженные активы центрального банка России. Активы могут быть использованы в качестве гарантии выплаты репараций, которые Москва будет вынуждена оплачивать Киеву после войны.