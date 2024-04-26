Греция окончательно отказала Украине в предоставлении ПВО: какую причину назвали в Афинах

В стране напомнили, что всегда поддерживали Украину, но на такую передачу пойти не могут

Греция окончательно отказалась передавать Украине какие-либо системы противовоздушной обороны – советские С-300 или американские Patriot. В Афинах объяснили такое решение тем, что эти системы ПВО "критически важны для защиты воздушного пространства страны".

Об этом сообщает греческое издание iefimerida со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он напомнил, что Греция активно поддерживала Украину разными путями, в том числе передачей вооружения, однако передать системы ПВО она не может.

"Греция не будет посылать Украине ни С-300, ни Patriot. Нас попросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать… Мы сразу предупредили, что не можем отдать системы вооружения, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания. У нас есть избыток материала, которым мы можем помочь Украине, и мы это сделали. Если мы сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать. Но системы ПВО критически важны для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине", – заявил он.

Отметим, что до этого в Греции говорили обратное, что они изменили свое решение и согласны передать ЗРК Patriot Украине. Однако им требовались некоторые гарантии от США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что купить американскую ЗРК готовы Нидерланды и другие страны. А в Германии заявили, что партнеры по НАТО могут передать Украине шесть систем Patriot.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько систем ПВО нужно Украине, чтобы защититься от российских обстрелов. Президент Владимир Зеленский назвал точное количество необходимых Patriot.