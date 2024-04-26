Греція остаточно відмовила Україні в наданні ППО: яку причину назвали в Афінах

В країні нагадали, що завжди підтримували Україну, але на таку передачу піти не можуть

Греція остаточно відмовилася передавати Україні будь-які системи протиповітряної оборони – радянські С-300 або американські Patriot. В Афінах пояснили таке рішення тим, що ці системи ППО "критично важливі для захисту повітряного простору країни".

Про це повідомляє грецьке видання iefimerida із посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Він нагадав, що Греція активно підтримувала Україну різними шляхами, в тому числі передачею озброєння, проте передати системи ППО вона не може.

"Греція не надсилатиме Україні ні С-300, ні Patriot. Нас попросили, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити… Ми одразу попередили, що не можемо віддати системи озброєння, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування. Ми маємо надлишок матеріалу, яким ми можемо допомогти Україні, і ми це зробили. Якщо ми зможемо знайти такий матеріал, ми продовжуватимемо це робити. Але системи ППО критично важливі для захисту повітряного простору Греції й не будуть надані Україні", – заявив він.

Зазначимо, що до цього у Греції говорили протилежне – що вони змінили своє рішення та згодні передати ЗРК Patriot Україні. Однак натомість їм були потрібні деякі гарантії від США.

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба розповів, що купити американську ЗРК готові Нідерланди та інші країни. А у Німеччині заявили, що партнери з НАТО можуть передати Україні шість систем Patriot.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки систем ППО потрібно Україні, щоб захиститись від російських обстрілів. Президент Володимир Зеленський назвав точну кількість необхідних Patriot.