"Существуют четкие правила": Шольц рассказал, поддержит ли применение ВСУ западного оружия по территории РФ

В Германии не хотят "расширения конфликта"

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против применения западного вооружения по российской территории. По его словам, он не хочет расширения конфликта.

Как сообщает Tagesschau, об этом рассказал Шольц во время "гражданского диалога" в Берлине в воскресенье, 26 мая. Канцлер не согласился с доводами о том, что надо дать Украине возможность использовать немецкое оружие на российской территории.

Шольц говорит, что "существуют четкие правила", которые были согласованы с Украиной и продолжают работать в отношении оружия из Германии.

Он отметил, что не видит сейчас оснований для "расширения зоны действия западного оружия", которое находится в руках ВСУ, но добавил, что "это лишь его теория".

При этом он подчеркнул, что цель его политики заключается в том, чтобы "не допустить превращения этого конфликта в большую войну".

Как сообщалось ранее, республиканцы в Конгрессе США критикуют Белый дом за то, что Украине не разрешают использовать американское оружие для ударов по территории России. При этом там говорят, что законодатели не вводили такой запрет.