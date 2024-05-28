Что делать с нардепами, чьи избиратели остались в оккупации? В Раде ответили

Если все сложат полномочия, то кто будет работать

В Верховной Раде IX созыва есть две депутатские группы — "За майбутнє" и "Довіра", в которые объединились мажоритарщики-самовыдвиженцы, но после оккупации некоторые из них потеряли свои округа. Сейчас люди из "Довіри" работают во Временной следственной комиссии (ВСК).

Об этом Олег Кулинич сказал "Телеграфу" в материале: "Ну как не поддерживать мобилизацию?" Лидер "Довіри" в Раде о войне, выборах и общении с Ермаком".

"Они работают в комитете, в ВСК. Они, в принципе, активно работали с переселенцами. Они активны в сессионном зале. К ним нет вопросов", — отметил Кулинич.

На вопрос о том, стоит ли этим депутата сдавать мандат, лидер "Довіри" сказал, что это вопрос к ним. Решение каждый принимает сам.

При этом говоря о том, что бы он сам делал, если бы потерял округ, Кулинич подчеркнул, что есть также работа в сессионном зале и при эффективном ее выполнении нет смысла слагать полномочия.

"Не знаю, что делал бы. Кроме округа, еще есть работа в сессионном зале, помощь военным. Если все сложат полномочия, то кто будет работать? Потому каждый сам принимает решение. Если находишь работу, работаешь эффективно в сессионном зале — голосуешь, выступаешь, вносишь законодательные изменения, генерируешь какие-то законопроекты, то зачем тебе слагать полномочия, когда ты принимаешь важные решения в стране во время войны?", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2024 года ВР создала временную следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов в Украине. Что интересно, в ее состав вошли двое народных депутатов, которые состоят в "Реестре предателей" Движения "ЧЕСНО".