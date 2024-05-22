В ВСК по дронам и фортификациям вошли нардепы из "Реестра предателей" и интересные "слуги народа"

В состав комиссии вошли восемь парламентариев от фракции "Слуга народа" и по одному представителю всех фракций и групп ВР

Верховная рада создала временную следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов в Украине, в которую вошли, в том числе, двое нардепов из "Реестра предателей" Движения "ЧЕСНО". Помимо них есть еще двое интересных личностей.

Речь идет об избранных от "ОПЗЖ" Анатолии Бурмиче и Виталие Борте. Об этом 22 мая было сообщено в Telegram-канале "ЧЕСНО".

В материале отмечается, что Бурмич "врал о внешнем влиянии уже после начала русского наступления".

"По мнению Бурмича, США повлекли за собой войну "чтобы украинцы ненавидели россиян, а Европа рассорилась с россией". Отрицал агрессию России тем, потому что это ей "точно не выгодно". Кроме этого депутат обвинил украинские власти в том, что они не соглашаются на переговоры "где-нибудь" и планируют "погибнуть вся вместе", — пишет "ЧЕСНО".

Что касается Виталия Борта, то, как пишут журналисты, 16 января 2016 года он голосовал за "диктаторские законы"

"14 апреля того же года на внеочередной сессии Макеевского горсовета поддержал проведение референдума о самоопределении Донецкой области", — также говорится в статье.

В свою очередь народный депутат VIII созыва Борислав Береза в своем Telegram-канале выделил еще одного парламентария, которого назначили главой ВСК. Речь идет о Николае Задорожном.

"На главу ВСК по дронам и фортификациям "слуги" предложили комедианта и сценариста 95 квартала. Это, наверное, для того, чтобы заранее быть уверенными, что комиссию "завалят", как и с "вагнеровцами". А еще в составе ВСК есть Лизонька Путч Богуцкая. Результаты работы ВСК легко предусмотреть", — написал он.

Стоит отметить, что Елизавета Богуцкая, которую упомянул Береза, в октябре 2022 года она назвала обстрелы Россией восточных и южных областей Украины нелогичными и упомянула об "одном народе". В результате в сети начался настоящий скандал из-за ее слов.

Отметим, что в полномочия временной следственной входит изучение обстоятельств и подготовки вопросов:

нужд украинских военных в БПЛА и формирование государственного заказа на производство и закупку дронов;

анализа практики распределения, передачи, поставок и взятия на баланс беспилотников воинским частям, подразделениям ВСУ и других военных формирований;

обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.

В состав ВСК вошли восемь нардепов от партии "Слуга Народа" и по одному представителю от всех фракций и групп Верховной Рады. Это, в частности, Андрей Богданец, Елизавета Богуцкая, Михаил Бондарь, Виталий Борт, Анатолий Бурмич, Александр Горенюк, Алексей Жмеренецкий, Роман Костенко и Дмитрий Костюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фортификациях в Харьковской области могли украсть миллионы гривен. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отреагировал.