Нардеп-"слуга" Гривко, предложивший ввести "налог на бездетность" оправдался, но снова нарвался на скандал: подробности

Депутат заверил, что он "ставил за цель только процветание Украины"

"Слуга народа" Сергей Гривко, предложивший ввести в Украине "налог на бездетность", попытался оправдать свой законопроект. Впрочем, судя по комментариям, его доводы показались украинцам не убедительными.

Так, на своей странице в Facebook Гривко опубликовал пост, где заявил, что скандальный законопроект №11264 он готовил с осознанием существующей ситуации по демографии. По его словам, документ был нужен для того, чтобы обсудить этот вопрос и найти решение на основе реальной концепции, которая "предполагала множество преимуществ".

Также депутат заверил, что он "ставил за цель только процветание Украины".

"Почувствовал уровень хейта, но в то же время имел силы поднять вопросы демографии и выдержать его. Ибо этот вопрос необходимо обсудить с обществом для будущего государства! Хотя уже более 20 лет обсуждаются проблемы демографии, но были ли Вы вовлечены в указанные процессы? Высказывали свое мнение? Или что-то эффективное делалось в этом направлении? Поэтому прошу ознакомиться с ситуацией и приобщиться к общему решению проблемы, поскольку демография влияет на сохранение и процветание нации и страны!", — сказал Гривко.

Впрочем, судя по комментариям у него же под постом, украинцы не оценили его объяснений:

Напомним, что в Раде уже отзывают законопроект о "налоге на бездетность". Там пообещали, что такие нововведения никто вводить не будет.