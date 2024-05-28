Що робити із нардепами, чиї виборці залишилися в окупації? У Раді відповіли

Якщо всі складуть повноваження, то хто працюватиме

У Верховній Раді IX скликання є дві депутатські групи — "За майбутнє" та "Довіра", в які об’єдналися мажоритарники-самовидвиженці, але після окупації деякі з них втратили свої округи. Наразі люди з "Довіри" працюють у Тимчасовій слідчій комісії (ТСК).

Про це Олег Кулініч сказав "Телеграфу" у матеріалі: "Ну як не підтримувати мобілізацію?" Лідер "Довірі" у Раді про війну, вибори та спілкування з Єрмаком".

"Вони працюють у комітеті, у ТСК. Вони, в принципі, активно працювали з переселенцями. Вони активні у сесійній залі. До них немає питань", — зазначив Кулініч.

На запитання, чи варто цим депутата здавати мандат, лідер "Довірі" сказав, що це питання до них. Рішення кожен приймає сам.

При цьому говорячи про те, що б він сам робив, якби втратив округ, Кулініч наголосив, що є також робота в сесійній залі й при ефективному її виконанні немає сенсу складати повноваження.

"Не знаю, що робив би. Крім округу, ще є робота у сесійній залі, допомога військовим. Якщо всі складуть повноваження, то хто працюватиме? Тому кожен сам приймає рішення. Якщо знаходиш роботу, працюєш ефективно у сесійній залі — голосуєш, виступаєш, вносиш законодавчі зміни, генеруєш якісь законопроєкти, то навіщо тобі складати повноваження, коли ти ухвалюєш важливі рішення в країні під час війни?", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2024 року ВР створила тимчасову слідчу комісію з облаштування фортифікацій та закупівлі дронів в Україні. Що цікаво, до її складу увійшли двоє народних депутатів, які перебувають у "Реєстрі зрадників" Руху "ЧЕСНО".