"Я с ним на днях говорил": в Раде рассказали, что сейчас со скандальным нардепом Шаховым, который в розыске и за границей

Округ, от которого он избирался, сейчас под оккупацией

Народный депутат Сергей Шахов, объявленный в розыск за декларированием недостоверной информации и находящейся за пределами Украины, поддерживает связь с фракцией "Довіра", членом которой является. Об этом рассказал глава группы Олег Кулинич.

"Телеграф" расспросил Кулинича, как работает депгруппа во время войны, вмешивается ли в ее работу бизнесмен Андрей Веревский и является ли она пропрезидентской: "Ну как не поддерживать мобилизацию?" Лидер "Довіри" в Раде о войне, выборах и общении с Ермаком

Журналистка спросила его, что происходит с Сергеем Шаховым, на что Кулинич ответил, что это лучше спросить у него самого. Он добавил, что "у него было лечение, он был где-то в Кыргызстане" и что на днях он говорил с Шаховым, и тот спрашивал "как дела".

На вопрос, считает ли Кулинич нормальным, что Шахов остается депутатом и не стоит ли тому сложить мандат, он ответил, что "это решение он сам должен принять". В то же время сам лидер группы рекомендовал ему сделать это.

"Я ему рекомендовал это сделать. Во-первых, он мажоритарщик. Он выбирался в округе в Луганской области. Но его округ в оккупации. Тоже такая ситуация. Наверное, для него это тяжеловато. Поэтому здесь ему принимать решение. Это вопрос не к лидеру группы, а лично к депутату и Регламентному комитету", — отметил Кулинич.

Напомним, Сергей Шахов – народный депутат Украины VIII и IX созывов. Его подозревают в недекларировании 88 млн. грн. Он неоднократно игнорировал судебные заседания без уважительной причины, затягивая рассмотрение дела из-за постоянных "лечений" и командировок. Как пояснила защитница народного избранника, Шахов в с 20 февраля 2023 года якобы находился в городе Бишкек (Кыргызстан), где проходил длительное лечение. В марте 2023 года ВАКС объявил его в розыск. При этом,

С его именем связаны и другие скандалы. Так, Шахов подрался с директором сервисной компании. Нардеп пришел в офисное помещение сервисного предприятия, расположенного в коттеджном поселке ООО "Солнечное" и ООО "Долина" и устроил конфликт с директором Андреем Осовским из-за отключения его дома от электричества, которое произошло из-за аварии. Нардеп швырнул в голову директору канистру с разжигателем, а после выхватил из рук Осовского телефон и тоже бросил его в голову пострадавшему. Он

получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и был доставлен в больницу.

Ранее мы рассказывали, что народный депутат Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене, набросился на корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. На этот раз нардеп вскользь упомянул видео репетиции харьковских школьников, которое в свое время наделало много шума в сети.