Парламент Молдовы принял Декларацию по осуждению политики геноцида РФ против Украины, — вице-спикер Елена Кондратюк

Парламент Молдовы принял Декларацию по осуждению политики геноцида Российской Федерации против Украины, которая осуществляется путем принудительного перемещения и депортации украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Об этом вечером в четверг, 30 мая, на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая была автором соответствующего обращения к парламенту Молдовы.

За резолюцию проголосовали 60 депутатов – убедительное большинство из 79 присутствующих на заседании. Ни один не выступил против. Таким образом, Парламент Молдовы присоединился к ПАСЕ, Европарламенту, Конгрессу США, парламентам Канады, Польши, стран Балтии, Чехии, Словакии, Франции, Исландии и другим странам, которые приняли подобные резолюции.

"Этой резолюцией Парламент Республики Молдова заявляет, что отрицание существования украинской нации, а также вся бесчеловечная политика, проводимая Российской Федерацией в отношении детей Украины, подпадает под определение геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", — подчеркнула Вицеспикер Дойна Герман.

"Это еще один практический результат украинской парламентской дипломатии! Я обращалась с просьбой рассмотреть такой документ во время встреч со Спикером Парламента Игорем Гросу и Вицеспикером Дойной Герман, когда недавно посетила с рабочим визитом Молдову. Мои коллеги одобрительно восприняли эту инициативу", — прокомментировала событие Кондратюк.