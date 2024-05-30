Парламент Молдови прийняв Декларацію щодо засудження політики геноциду РФ проти України, — віцеспікерка Олена Кондратюк

Парламент Молдови прийняв Декларацію щодо засудження політики геноциду Російської Федерації проти України, яка здійснюється шляхом примусового переміщення та депортації українських дітей на тимчасово окупованих територіях України і на території РФ.

Про це ввечері в четвер, 30 травня, на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, яка була авторкою відповідного звернення до парламенту Молдови.

За резолюцію проголосували 60 депутатів — переконлива більшість з 79 присутніх на засіданні. Жоден не виступив проти. Таким чином Парламент Молдови приєднався до ПАРЄ, Європарламенту, Конгресу США, парламентів Канади, Польщі, країн Балтії, Чехії, Словаччини, Франції, Ісландії та інших країн, які ухвалили подібні резолюції.

"Цією резолюцією Парламент Республіки Молдова заявляє, що заперечення існування української нації, а також вся нелюдська політика, що проводиться Російською Федерацією щодо дітей України, підпадає під визначення геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", — наголосила Віцеспікерка Дойна Герман.

"Це ще один практичний результат української парламентської дипломатії! Я зверталася з проханням розглянути такий документ під час зустрічей із Спікером Парламенту Ігорем Гросу та Віцеспікеркою Дойною Герман, коли нещодавно відвідала з робочим візитом Молдову. Мої колеги схвально сприйняли цю ініціативу", — прокоментувала подію Кондратюк.