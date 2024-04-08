У Трампа прокомментировали громкую статью о том, что Крым и Донбасс нужно отдать Путину

У политика назвали эту информацию выдумкой

У Дональда Трампа опровергли сообщение Washington Post о его намерении сдать территории Украины в обмен на мир, если он станет президентом США. Там назвали это "фейковыми новостями".

"Все это — фейковые новости от Washington Post. Они просто это выдумывают", — заявил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер, чьи слова цитирует The New York Post.

Он добавил, что Трамп не может принимать решений по этому вопросу, пока не придет к власти. Только тогда, по словам советника, политик сможет должным образом взвесить все варианты.

"Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах", — заявил Джейсон Миллер.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на слова "людей, знакомых с планом" Трампа написало, что Дональд Трамп в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в США может оказать давление на Украину, чтобы та отказалась от части своей территории. Люди говорившие с Трампом и его советники на условиях анонимности сообщили, что речь идет о Крыме и Донбассе.

Как сообщал "Телеграф", бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер уверен, что Трамп, делая заявления, что может завершить войну, начатую Россией, за сутки, сам не знает, как это сделать. Для этого необходимо показать российскому диктатору Владимиру Путину, что у него нет шансов на победу.