"Путь сложный, но успешный": в ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на поддержку Украины

Сейчас этот механизм обсуждают министры ЕС

В ЕС нашли юридический обходной путь, который позволит избежать вето Венгрии на покупку оружия для Украины на доходы, полученные от замороженных активов России. Этот путь "сложный, но успешный".

Об этом в беседе с изданием Financial Times заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, воздержание Венгрии от предварительного соглашения о доходах от замороженных активов России "не должно являться частью решения об использовании этих денег".

Отмечается, что данный юридический механизм также в перспективе может "расчистить путь" для того, чтобы страны G7 в этом году предоставили Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов.

Согласно плану G7, прибыль, полученная от замороженных активов России со следующего года, будет направлена на погашение кредита. Сообщается, что "юридический обходной путь" будет обсуждаться министрами иностранных дел ЕС.

Однако, отмечают журналисты, Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, согласно которым блокируются российские активы, решение, которое нужно единогласно обновлять каждые шесть месяцев 27 стран ЕС. Боррель сказал, что Брюссель предложил Венгрии соглашение, подобное тому, которое НАТО заключила с премьер-министром Виктором Орбаном на прошлой неделе, — предоставив Будапешту возможность отказаться от поддерживающей Украину деятельности в обмен на то, чтобы не накладывать вето на других союзников, которые помогают Киеву под эгидой Альянса, но это было отклонено.

"Мы предложили Венгрии: ваши деньги никак не будут направлены на поддержку Украины. Выньте деньги из ящика. Я не хочу пользоваться вашими деньгами", – сказал Боррель.

Но Венгрия сказала "нет", добавил он.

Главный дипломат сказал, что позиция Будапешта "несколько связана с крепкими связями, которые они имеют с Россией".

Напомним, ранее мі писали о том, что в ЕС договорились о передаче Украине доходов от российских замороженных активов.