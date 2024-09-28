"Никогда не закончится": Трамп после встречи с Зеленским снова начал пугать Третьей мировой

Интересно, что о встрече с Зеленским Трамп отозвался очень комплиментарно

Экс-президент США Дональд Трамп, выставивший свою кандидатуру на ноябрьских выборах лидера Соединенных Штатов, прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего он вновь заявил, что победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах якобы приведет к Третьей мировой войне.

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social. Интересно, что Трамп заявил, что провел с Зеленским "прекрасную встречу" и в очередной раз пообещал, что если он станет президентом, то война в Украине закончится быстро.

"Если нет, то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой войны. Госпожа Харрис никогда не сможет завершить войну и не смогла. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушение станут только хуже", – добавил он в посте. .

Ранее "Телеграф" показывал самые яркие мемы после встречи Трампа и Зеленского. Не обошли у них и фильм "Один дома".

В пятницу, 27 сентября, кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. И он постарается закончить войну в Украине выгодно для обеих сторон конфликта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представитель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон показательно отменил запланированную ранее встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что "очень занят".