"Ніколи не закінчиться": Трамп після зустрічі з Зеленським знову почав лякати Третьою світовою

Цікаво, що про зустріч з Зеленським Трамп відізвався дуже компліментарно

Експрезидент США Дональд Трамп, який виставив свою кандидатуру на листопадових виборах лідера Сполучених Штатів, прокоментував свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого він знову заявив, що перемога віцепрезидента США Камали Гарріс на виборах нібито призведе до Третьої світової війни.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social. Цікаво, що Трамп заявив, що провів із Зеленським "чудову зустріч" та вчергове пообіцяв, що якщо він стане президентом, то війна в Україні закінчиться швидко.

"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде у фазу Третьої світової війни. Пані Гарріс ніколи не зможе завершити війну і не змогла. Нічого не зміниться, крім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими", – додав він у пості.

Раніше "Телеграф" показував найяскравіші меми після зустрічі Трампа та Зеленського. Не оминули у них й фільм "Один вдома".

У п'ятницю, 27 вересня, кандидат у президенти США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що має хороші відносини з Володимиром Путіним. І він намагатиметься закінчити війну в Україні вигідно для обох сторін конфлікту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон показово скасував заплановану раніше зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що "дуже зайнятий".