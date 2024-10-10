Потім буде пізно: Зеленський хоче запропонувати Європі план закінчення війни у 2025 році

Спочатку Зеленський планує узгодити із партнерами "План перемоги України"

Президент України Володимир Зеленський запропонує Європі план завершення війни з Росією у 2025 році. Сам документ буде повністю готовий до кінця 2024 року, інакше шанси України на перемогу у війні можуть бути остаточно втрачені.

Про це повідомило іспанське видання El Pais. Згідно з планом Зеленського, завершити війну в Україні планується не пізніше 2025 року, при цьому Росія у війні перемогти не повинна.

Видання із посиланням на власні джерела пише, що спочатку Зеленський планує узгодити із партнерами "План перемоги України". Якщо його виконати, цей план забезпечить Україні сильні переговорні позиції, коли доведеться говорити з російськими окупантами про мир. Саме для цього Зеленський влаштував свій "дипломатичний марафон" європейськими столицями.

Окремо підкреслюється, що документ має бути готовий до кінця 2024 року. Інакше, вважає український президент, шанси на перемогу України у війні проти російського режиму можуть бути безповоротно втрачені.

Нагадаємо, Зеленський замість скасованого засідання "Рамштайну" проведе низку зустрічей зі своїми колегами, де представить кожному з них "План перемоги України". Він планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єрами Британії та Німеччини – Кіром Стармером та Олафом Шольцем, а також з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також у четвер, 10 жовтня, Зеленський, який прибув до Лондона, зустрівся з послом нашої країни у Великій Британії Валерієм Залужним. Український дипломат брав участь у роботі глави держави.