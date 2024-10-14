Презентация Плана победы Украины в Раде: нардеп рассказала о важном нюансе

От плана Зеленского ждут конкретики, а не общих моментов

Презентация президентом Украины Владимиром Зеленским Плана победы в Верховной Раде, несмотря на некоторые надежды, будет секретной. А само заседание, на котором выступит Зеленский, будет закрытым.

Об этом заявила народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина в эфире "Вечер.LIVE". По ее словам, информации в открытом доступе не будет, что вызывает законное возмущение, поскольку презентация явно проводится не просто так.

"Я думаю это произойдет в связи с провалом на международном уровне со всеми идеями проектами и мерами, которые планировала власть. Также связано с возмущением общества и народных депутатов. Потому что первые, кто должен знать, с каким Планом победы едет президент к партнерам, это все-таки украинцы. Если так не произошло, мне кажется, что эту свою ошибку в Офисе президента сейчас попытаются ее исправить", – сказала она.

Южанина добавила, что в обсуждениях должна быть прозрачность, а доступ к информации всеобщего значения должен быть открыт для общества. От плана Зеленского ждут конкретики.

"Если это будет снова общий план по четырем направлениям, о которых уже говорили. Меня лично это не устраивает", — резюмировала нардеп.

Между тем, как говорил глава Офиса президента Андрей Ермак, представленный в США план победы Украины не является заменой "формулы мира" и имеет ряд отличий. Главное, что этот план направлен на то, чтобы силой заставить российский режим пойти на мир именно по формуле президента Украины Владимира Зеленского.

Полное содержание документа публично пока не раскрывалось, но Зеленский без подробностей рассказывал о его отдельных пунктах. В частности, в плане победы речь идет о сильной военной поддержке Украины, свободном использовании военной помощи для ВСУ, экономической поддержке и не только.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы уже в ближайшее время увидят "план победы". При этом он будет представлен без определенных цифр и конкретики, ведь у плана есть и дипломатические, и военные, и экономические критерии. Но партнеры Украины получили весь план, ведь они его часть.