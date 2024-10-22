Не выдержал после скандалов? Стало известно, почему Генпрокурор Костин подал в отставку

Генеральный прокурор Украины сам решил подать в отставку

На фоне разоблачения многочисленных коррупционных схем с незаконной установкой инвалидности и обогащения глав МСЭК Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с коррупцией во врачебных комиссиях.

Сейчас проверки и уголовные производства продолжаются на всех уровнях. В этой ситуации Генеральный прокурор Украины решил уйти в отставку. Об этом сообщили на страницах Офиса генпрокурора в соцсетях.

Причины отставки

В ходе проверок также выявили факты злоупотреблений в системе органов прокуратуры Украины. По словам Андрея Костина, все неправомерные решения о предоставлении инвалидности будут отменены. Также прекратят соответствующие пенсионные и другие начисления.

"Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины. Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора"

Президент заявил о необходимости внесения законодательных и организационных изменений в систему МСЭК. Костин поддержал эту идею и подчеркнул важность персональной и политической ответственности причастных к коррупционным схемам.

Источники "Телеграфа" в Офисе президента сообщили, что Костин принимал решение об отставке самостоятельно и назвали это моральной реакцией на недавние скандалы с инвалидностью у прокуроров. В то же время, добавляют источники, действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко "пока не способен на моральную реакцию".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СБУ накрыло еще одну руководительницу областной МСЭК. У нее нашли более 450 тысяч долларов, а сын – гражданин РФ.