В Украине реформируют МСЭК? Народный депутат рассказала детали

Некоторые изменения уже есть

Народные депутаты обсуждают вопросы реформирования Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Этот вопрос стал особенно насущным две недели назад, именно тогда у руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК нашли почти 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах.

Об этом рассказала народный депутат Оксана Савчук в эфире "Утро.LIVE". По ее словам, уже проголосован отдельный законопроект, касающийся обращений в МСЭК военнослужащих.

"Отдельно мы проголосовали уже за законопроект, касающийся именно цифровизации и облегчения (ведения, — ред.) документов для военнослужащих, получивших при выполнении боевых задач травмы, за которыми следует инвалидность. Для военных это упрощено, а теперь надо сделать это для всех для всех вообще", — рассказала она.

Следует отметить, что в последнее время Украину потрясли многочисленные коррупционные скандалы с главами МСЭК. На них в своем традиционном обращении 21 октября отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что в ближайшее время можно ожидать соответствующих решений и пообещал, что на каждый случай отреагируют соответствующие органы.

Как сообщал "Телеграф", на махинациях попалась руководительница Николаевской МСЭК. У нее нашли более 450 тысяч долларов, а у ее сына – российский паспорт.