Украина получит 50 млрд долларов из активов РФ и это не повлияет на госдолг

Эти деньги станут своеобразной "подушкой безопасности" на следующие годы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 50 млрд долларов из замороженных зарубежных активов России в виде аванса, которые не нужно будет возвращать.

Об этом сообщает "Новини. Live". Глава правительства выступил на 10-м Международном экономическом форуме, который состоялся 7 ноября в Киеве.

По словам Шмыгаля, Кабинет министров Украины имеет "полное понимание" того, как решить проблему дефицита государственного бюджета в 2025 году.

В этом, как отметил Шмыгаль, Украине помогут программы Международного валютного фонда, Европейского Союза и те самые 50 млрд долларов замороженных активов Российской Федерации за рубежом. Они, по его словам, должны стать "подушкой безопасности" на следующие годы.

Эти 50 млрд долларов Украина планирует получить в виде доходов. Их передают как аванс в виде кредита, который украинское государство не будет возвращать. Иными словами, этот кредит не повлияет на размер государственного долга Украины, подчеркнул глава Кабинета министров Шмыгаль.

Как сообщал "Телеграф" ранее, премьер-министр Канады Христя Фриланд заявила, что Россия не получит ничего из своих замороженных зарубежных денег, пока не возместит все убытки Украине.