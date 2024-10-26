Официально: страны G7 согласовали кредит в 50 миллиардов долларов для Украины за российский счет

Украина начнет получать средства по этому кредиту уже к концу 2024 года

Руководители стран "Группы семи" (G7) окончательно договорились о предоставлении Украине кредита в 50 миллиардов долларов США. Кредит будет обеспечен доходами от замороженных активов российского режима.

Об этом говорится в официальном заявлении "Группы семи". Отмечается, что цель – начать выплату назначенных Украине денег уже к концу 2024 года.

"Эти кредиты будут обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, получаемых по иммобилизации российских суверенных активов… Наша цель — начать выплату средств до конца года. Большая семерка остается непоколебимой в своей солидарности в поддержке борьбы Украины за свободу, за ее восстановление и реконструкцию. А время не на стороне Путина", – говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены как финансовая помощь. Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до этого Украина не должна ни одного процента по этим средствам.

23 октября Совет Европейского Союза окончательно одобрил выделение кредита для Украины в размере до 35 млрд евро. Деньги пойдут с налогов по сверхприбылям от замороженных активов России. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Великобритания в рамках этой же программы предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов (около $2,93 млрд.). Эти средства пойдут на покупку необходимого военного оборудования.

24 октября президент США Джозеф Байден подтвердил предоставление Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита на 50 миллиардов. Кредит гарантирован замороженными активами России, будет погашаться за счет доходов от них и напоминает так называемому "президенту" Владимиру Путину, что он не победит.