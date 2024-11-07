Україна отримає 50 млрд доларів з активів РФ і це не вплине на держборг

Ці гроші стануть своєрідною "подушкою безпеки" на наступні роки

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає 50 млрд доларів із заморожених закордонних активів Росії у вигляді авансу, які не потрібно буде повертати.

Про це повідомляє "Новини. Live". Глава уряду виступив на 10-му Міжнародному економічному форумі, що відбувся 7 листопада у Києві.

За словами Шмигаля, Кабінет міністрів України має "повне розуміння" того, як вирішити проблему дефіциту державного бюджету у 2025 році.

У цьому, як зазначив Шмигаль, Україні допоможуть програми Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу і ті 50 млрд доларів заморожених активів Російської Федерації за кордоном. Вони, за його словами, мають стати "подушкою безпеки" на наступні роки.

Ці 50 млрд доларів Україна планує одержати у вигляді доходів. Їх передають як аванс у вигляді кредиту, який українська держава не повертатиме. Іншими словами, цей кредит не вплине на розмір державного боргу України, наголосив глава Кабінету Міністрів Шмигаль.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, прем’єр-міністр Канади Христя Фріланд заявила, що Росія не отримає нічого зі своїх заморожених закордонних грошей, доки не відшкодує всі збитки Україні.