США обязались принять участие в предоставлении Украине 50 миллиардов долларов: СМИ сообщили подробности

В США понимают, что кредит Украины имеет решающее значение для стратегии США по противодействию России.

США планируют участвовать в сборе 50 миллиардов долларов для Украины, которые обещали предоставить члены G7. Вашингтон проигнорирует тот момент, что Европейский Союз не согласился на просьбу предоставить гарантию блокирования активов российского режима на максимально долгое время.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники среди чиновников США и ЕС. США, по их словам, присоединятся к предоставлению Украине масштабного кредита в размере 50 млрд. долларов США, который обещали еще в июне 2024 года.

В Белом доме готовы игнорировать проблему продления периода санкций ЕС, поскольку сейчас нужно продемонстрировать факт единого фронта партнеров Украины, сделав это до прихода нового президента в Белый дом. Кредит будет отдавать не Украина, а Россия, вернее, ее активы, замороженные на мероприятии. Кредит будет погашаться за счет прибылей с этих активов.

Сначала планировалось, что США и ЕС выделят по 20 млрд долларов, а остальные внесут Канада, Япония и Великобритания. Но затем США потребовали изменить режим санкций, а пророссийская Венгрия заблокировала эти изменения, заявив, что санкции должны продлеваться каждые шесть месяцев, как было раньше. Именно поэтому ЕС выступил с альтернативным планом собрать для Украины 35 млрд евро – решение, где нужно простое большинство, и где Венгрия никак не способна повлиять на передачу денег Украине.

"На США оказывалось давление, чтобы они предоставили ту же сумму, которую планирует предоставить ЕС. Нужно так много денег, а атаки на Украину продолжаются. Это кошмар", — сказал чиновник из США.

Продление санкций ЕС необходимо, чтобы предоставить нужную сумму без согласия Конгресса. Поиск альтернатив показывает, что свою долю кредита Вашингтон предоставит в любом случае. Она может быть больше, чем планировалось, а может быть и меньше. В США понимают, что кредит для Украины имеет решающее значение для стратегии США по противодействию России. Кроме того, важен не столько факт предоставления денег, сколько участие США в этом проекте.

"Мы намерены предоставить Украине решающий объем финансовой поддержки до конца года, который будет погашен за счет непредвиденных доходов от иммобилизованных российских суверенных активов. Соединенные Штаты продолжают работать над достижением этой цели в эти сроки… Участие США имеет решающее значение для других членов G7", – добавили чиновники.

Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены как финансовая помощь. Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до этого Украина не должна ни одного процента по этим средствам.

Однако сейчас в Украине растет обеспокоенность по поводу того, что до конца года помощь в размере 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов не будет выделена. Речь идет о средствах по июньскому соглашению "Большой семерки".