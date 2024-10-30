Россия должна все возместить: в Канаде прокомментировали предоставление Украине кредита за счет РФ

Россия не получит ни одного цента из замороженных денег, пока не возместит убытки Украины

Россия должна возместить абсолютно все убытки, которые понесла Украина в результате вторжения российского режима. До того момента все активы России будут заморожены, а Украина будет получать помощь за счет российских оккупантов.

Об этом заявила министр финансов Канады Христя Фриланд, комментируя предоставление Украине кредита в 50 млрд долларов за счет активов российского режима, сообщил "Укринформ". Она отметила, что Канада приветствует достижение консенсуса "Группой семи".

"Твердой позицией Канады всегда было то, что агрессор должен заплатить за вызванные им разрушения. Демократии и их жители или мужественные украинцы не могут быть единственными ответственными за финансовое бремя путинской захватнической войны", — отметила она.

Фриланд добавила, что решение G7 можно назвать историческим – оно гарантирует, что замороженные активы российского режима будут использованы именно для поддержки Украины. Россия не получит ни одного цента из этих денег, пока не возместит ущерб Украине.

Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены как финансовая помощь. Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до этого Украина не должна ни одного процента по этим средствам.

23 октября Совет Европейского Союза окончательно одобрил выделение кредита для Украины в размере до 35 млрд евро. Деньги пойдут с налогов по сверхприбылям от замороженных активов России. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Великобритания в рамках этой же программы предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов (около $2,93 млрд.). Эти средства пойдут на покупку необходимого военного оборудования.

24 октября Президент США Джозеф Байден подтвердил предоставление Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита на 50 миллиардов. Кредит гарантирован замороженными активами России, будет погашаться за счет доходов от них и является напоминанием так называемому "президенту" Владимиру Путину, что он не победит.