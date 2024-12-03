Чернышев возглавил Министерство национального единства

Это уже не первый его опыт на управленческих должностях

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада Украины поддержала новое назначение в правительстве. Народные депутаты проголосовали за кандидатуру Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра — министра национального единства.

Решение было принято в ходе пленарного заседания. За назначение проголосовали 237 народных депутатов. О результатах голосования сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Кандидатуру представил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Перед депутатами выступил непосредственно сам Алексей Чернышев. Он ответил на вопросы парламентариев относительно дальнейшей работы нового Министерства. По словам Чернышева, его создают путём реорганизации Министерства реинтеграции. "Никакие новые министерства не будут созданы", — сказал он.

Кстати, как отмечает Железняк, это уже третье название министерства. "Было министерство единства, затем министерство объединения украинцев, затем министерство национального единства", — пишет нардеп.

До назначения Чернышев занимал должность председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" и был министром развития общин и территорий Украины. До этого был главой Киевской областной государственной администрации в 2019-2020 гг.

Ранее "Телеграф" также писал, что известно о новом министре развития общин и территорий. Он также был председателем Киевской ОГА, после Чернышева.