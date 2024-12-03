Рада назначит Чернышева в Кабмин: какое министерство он возглавит

Новое министерство будет работать на базе Минреинтеграции

Во вторник, 3 декабря, заседание фракции "Слуга народа" (СН) поддержало кандидатуру главы Нафтогаза Алексея Чернышева на должность главы Министерства национального единства украинцев (МНЕУ). В этот же день пройдет голосование в парламенте.

Об этом "Телеграфу" рассказали источники в СН. На вопрос, поддерживают ли депутаты его назначение, один из представителей фракции ответил: "Как будто у нас есть выбор".

Заметим, что Чернышев о своей будущей деятельности многое не рассказывал. "Он говорил общие вещи, отвечал нечетко, отмечая свой международный опыт за последние годы в Нафтогазе", — поделился с изданием один из депутатов.

Также "Телеграфу" стало известно, что отдельное министерство не будет создано.

"Функционал Минреинтеграции по существу перешел в Минразвития общин", — объясняет собеседник в СН.

Теперь Минреинтеграции получит новое название – Министерство национального единства (МНЕ).

"Функционал МНЕ еще формируется. Потому что нужно избежать дублирования функций Министерства иностранных дел", — рассказывает другой депутат СН.

По его словам, будет создано соответствующее агентство, которое будет реализовывать политику ведомства. Его работа уже заложена в госбюджет на 2025 год.

"Задачи министерства — работа с украинцами за границей: с теми, кто вынужденно переехал из-за войны, и с диаспорами. Предварительно есть договоренности с некоторыми странами, например, с Германией, что они помогут финансировать работу департаментов на территории тех стран, где наибольшее количество украинцев. Германия — на первом месте, далее Польша и Чехия", — добавляет собеседник.

Кто возглавит Нафтогаз — пока неизвестно. Ожидается, что нового председателя будут выбирать на конкурсной основе. Как рассказал источник "Телеграфу" в СН: "Чернышев даже не сказал, кто будет и.о. вместо него. Сказал, что Наблюдательная рада назначит".

Напомним, что глава Госспецсвязи Украины Юрий Мироненко получил новую должность.