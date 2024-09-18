Один новый министр очень удивил "слуг народа": источники о том, как нардепов уговорили голосовать

Нардепы быстро находили общий язык в вопросах поддержки того или иного кандидата в министры

На фоне кадровых перестановок в Кабинете министров Украины Офису президента было важно избежать неконтролируемого бунта и проводить беседы внутри фракции. Роль коммуникаторов выполняли глава фракции СН Давид Арахамия и вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Об этом сказали источники "Телеграфа" в материале: "В шаге от бунта? Как Банковая договаривалась с Радой насчет Кабмина и какого голосования боятся нардепы".

Один из депутатов рассказал изданию, что именно Корниенко и Арахамия хорошо знают слабые места своих коллег. Благодаря этому, они быстро находили общий язык в вопросах поддержки того или иного кандидата в министры.

"За 5 лет они изучили депутатов как облупленных: кто более "понятийный", кто более философского характера, кому-то хочется ездить за границу на какие-то встречи, а кому-то к детям. Кому-то достаточно, чтобы его просто выслушали", — сказал источник.

Отмечается, что определенное непонимание было у депутатов из аграрного комитета. Они надеялись, что министром будет назначен Тарас Высоцкий. Он руководил ведомством в статусе врио.

"Но из-за его уголовного дела в ОП переиграли ситуацию, — отмечает собеседник "Телеграфа". — Для всех неожиданной стала кандидатура Виталия Коваля (экс-руководителя Фонда госимущества. — Ред.). Корниенко и Арахамия объяснили депутатам, что у них не тот комитет, который может шалить. Поэтому им лучше спокойно поддержать нового министра", — подчеркнул источник издания.

В настоящее время до сих пор многие представители фракции не понимают, почему, например, Виталия Коваля отправили руководить аграрным министерством, ведь это не его направление.

"Никогда от него ни слова не слышал о кукурузе. Может, что-то изменилось. А может, он почувствовал, что в Фонде госимущества сильно "пахнет жареным" и там ничего не сделаешь и не заработаешь", — делится с "Телеграфом" собеседник в СН.

Коваля связывают с Тимуром Миндичем, совладельцем "Квартала 95". Также нового министра называют креатурой главы ОП Андрея Ермака.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале сентября текущего года в Кабмине начались кадровые изменения. Так, например, вто вторник, 3 сентября, в отставку подали министр юстиции Денис Малюска, глава Минстратегпрома Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер Ирина Верещук. На следующий день это сделал глава МИД Дмитрий Кулеба.