Новый министр агрополитики "прописался" в квартире тещи за 18 млн: журналисты указали на интересную деталь

Его родственница за 6 лет заработала небольшую сумму средств

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль живет в квартире на 170 квадратных метров в столичном жилом комплексе премиум-класса.

Об этом стало известно из расследования "Следствия.Инфо". Судя по декларации нового министра, Виталий Коваль задекларировал, что с августа 2023 его жена арендует квартиру в Киеве площадью 170 квадратных метров.

В этом доме проживает вся семья министра. Владелицей квартиры отмечена Галина Петровна Баранюк.

Журналисты-расследователи узнали, что находится она в жилом комплексе премиум-класса, построенном 6 лет назад и расположенном у Голосеевского парка в Киеве. Собственницей дома оказалась теща министра, которая купила ее в июле 2021 года.

Из архивных объявлений 2020-2021 годов "Следствие.Инфо" узнало, что в тот период квартиры с ремонтом подобного метража стоили от 750 до 925 тысяч долларов.

В июне 2021 года в жилом комплексе, где сейчас проживает министр Коваль, продавалась квартира идентичного размера — 170 квадратных метров. В объявлении также отмечалось, что она после строителей есть стяжка и штукатурка. Эта квартира на высоком этаже, согласно найденному объявлению, стоила 17,7 миллиона гривен ($650 тыс. по курсу доллара того времени).

В материале отметили, что 69-летняя Галина Баранюк всю жизнь проживает в Черновцах. Согласно информации, полученной журналистами от собственных источников, Галина Баранюк — пенсионерка, ранее работала бухгалтером на разных предприятиях в Черновцах. Документ, предоставленный "Следствие. Инфо" источниками, содержит информацию, что в течение 2014-2020 годов Галина Баранюк вместе заработала 495 тысяч гривен.

То есть, в среднем ее ежемесячный доход в течение указанных семи лет составлял 6 тысяч гривен в месяц. Из реестра недвижимости журналисты узнали, что Галина Баранюк не продавала объекты недвижимости, которые могли бы позволить ей в 2021 году купить квартиру в Киеве за 17,7 миллиона гривен.

Журналисты "Следствия.Инфо" также исследовали декларации министра за 2019-2021 годы и не увидели информации о займах, которые он или его жена могли предоставить Галине Баранюк для покупки квартиры. "Дыры" в 17,7 миллиона гривен, которая могла бы объяснить происхождение недвижимости, в декларациях министра за 2019-2021 год также нет.

Летом 2021 года, когда была приобретена квартира премиум-класса в столице, Виталий Коваль занимал должность главы Ровенской ОГА, на которую назначил его президент осенью 2019 года. С самого начала он был представителем политсилы "Слуга Народа".

Журналистка "Четвертой власти" Мирослава Примак в комментарии "Следствию. Инфо" говорит, что когда Коваль пришел руководить областью, кардинально изменились подрядчики, получавшие бюджетные средства, в частности, на ремонт и обслуживание дорог области.

"Прежде чем занять должность главы администрации, он достаточно долго руководил строительной фирмой "ВВВ Монтаж". И эта фирма получала подряды, — рассказывает Мирослава Примак. — Наши журналисты написали об этом. И что изменилось? Они просто выкупили, как мне кажется, потому что официально таких данных, "Ровноавтодорстрой". Эта фирма стала забирать практически все эксплуатационное содержание дорог на Ровенщине, большой кусок, и, собственно, текущие капитальные ремонты дорог. Мы проследили связь между "Ровноавтодорстрой" и подумали, что это влияние Виталия Коваля., потому что "Ровнедорстрой" просто арендовала технику и покупала асфальт этой фирмы".

На связь между фирмами "ВВВ Монтаж" и "Ровноавтодорстрой" указывало медиа "Bihus.Info". За все время существования фирма "Ровноавтодорстрой" получила подряды на 5 миллиардов гривен, 4,5 из которых — после прихода Коваля на должность руководителя области в сентябре 2019 года. Эти деньги ушли на строительство, ремонт и обслуживание дорог области.

Виталий Коваль — что известно

Виталий Коваль 3 сентября среди других украинских чиновников написал заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества Украины. Но первую попытку его уволить Рада провалила. Как говорят некоторые нардепы, из-за того, что увольнение происходило без отчета за проделанную работу.

Ранее "Телеграф" писал, что 5 сентября Коваля все же уволили, и в тот же день с подачи президента назначили министром аграрной политики, что считается существенным повышением. Виталий Коваль был назначен министром аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024, до этого возглавлял Фонд государственного имущества.