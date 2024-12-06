Не сдержал эмоций

В Грузии, где продолжаться протесты против новоизбранной власти, считают, что президент Украины Владимир Зеленский ставит интересы других стран выше интересов своего государства и его граждан.

Именно такое мнение высказал генеральный секретарь партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" и мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает портал IPN.

"Сегодня он (Зеленский — Ред.) не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересами других стран", — сказал Каладзе.

По словам Каладзе, он уверен, что украинский народ в ближайшее время поймет "какие процессы и при чьей помощи" происходило то, что сегодня происходит в Украине.

Эти слова прозвучали на фоне введения Украиной санкций в отношении 19 грузинских политиков. В этот список попал и мэр Тбилиси.

Напомним, 5 декабря текущего года Владимир Зеленский осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. Это касается "той части власти Грузии, которая сейчас сдает страну Путину".

Отметим, что Каладзе – грузинский политик и бывший футболист, универсальный защитник итальянского клуба "Милан" и национальной сборной Грузии. Он генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", победа которой на парламентских выборах недавно стала поводом для массовых акций протеста. Согласно официальным данным, эта пророссийская партия планирует прекратить переговоры по членству страны в ЕС и избрать "дружественный" к России курс.

Ранее "Телеграф" показал эксклюзивные кадры с протестов в Грузии, которые обострились после заявления правительства о намерении прекратить переговоры с ЕС по членству.