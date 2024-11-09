Это наше "золотое поколение": в Раде объяснили, планируют ли снижать мобилизационный возраст

В Украине существует демографическая яма

В Верховной Раде не рассматривают снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет. В то же время, такой вопрос регулярно задают партнеры Украины.

О том, как он отвечает на эти вопросы, рассказал первый вицеспикер парламента Александр Корниенко в эфире Radio NV. По его словам, люди младше 25 лет — "золотое поколение" Украины.

"Один из ответов, который я лично давал, что у нас немного другая демографическая ситуация, чем была когда-то, когда это реализовывалось. Потому что приводятся примеры других войн. Мы объясняем, что у нас демографическая яма. С 2005 года по 2013 год, семь-восемь лет у нас была большая рождаемость. Далее, с 2013 года мы начали терять темпы рождаемости, сейчас они очень низкие. Поэтому это наше "золотое поколение", с которым нам восстанавливать страну, с которым нам работать", — сказал Корниенко.

Он напомнил, что недавно Верховная Рада запретила мобилизацию людей младше 25 лет, которые ранее считались ограниченно годными. Их могли мобилизовать из-за несогласованность законодательства.

По словам Корниенко, в свете этого дискуссию о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет "трудно представить". Он добавил, что эти обсуждения – "не условия, не шантаж, а просто вопрос" – существует среди партнеров, которые спрашивают, почему молодые мужчины до 25 лет в Украине не подлежат мобилизации.

Как сообщал "Телеграф", бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный считает, что Украина не должна снижать мобилизационный возраст, если в этом нет критической потребности. В противном случае страна может остаться без будущего, поскольку украинцы от 18 до 25 лет, которые будут восстанавливать страну, "сгорят" на войне.