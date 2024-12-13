Поставив за приклад Україну: Рютте закликав країни НАТО витрачати на оборону більше, ніж зараз

Україна витрачає на оборону 25% власного ВВП, а деякі країни Альянсу навіть не здатні довести витрати до 2%

Країни НАТО повинні витрачати на оборону значно більше, ніж зараз. Україна, яка не є членом Альянсу, витрачає на оборону 25% власного ВВП, що в десять разів більше, ніж більшість союзників. Але є й такі, хто витрачає менш як два проценти.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час промови у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ". Рютте зазначив, що свобода не дається безкоштовно, тому якщо не погодитися на більші витрати, потім замість мільярдів євро доведеться витрачати трильйони, якщо взагалі вдасться перемогти у війні.

Рютте визнав, що зараз союзники тратять на оборону більше, ніж 10 років тому, але це все одно мало. Під час "холодної війни" європейські уряди витрачали на оборонні цілі понад 3% ВВП та виграли у Радянського Союзу, зараз потрібні такі ж витрати, оскільки загрози для безпеки європейських країн значно більші, ніж під час протистояння з СРСР.

"Більші витрати на оборону означають менші витрати на інші пріоритети. Але лише трошки менші. В середньому, європейські країни легко витрачають до чверті своїх національних надходжень на пенсії, на охорону здоров’я та на систему соціального захисту. Нам потрібна лише невелика частина цих грошей, щоб значно посилити нашу оборону, та зберегти наш спосіб життя", – сказав Рютте.

Також генсек закликав відкидати будь-які слова про те, що оборона не може бути шляхом до миру, а європейські народи закликав тиснути на своїх лідерів, щоб змусити їх витрачати більше на оборону. Він зазначив, що оборонні пріоритети вимагають політичного лідерства, оскільки це жорсткі та ризиковані витрати, які є необхідними у довгостроковій перспективі.

"Деякі люди можуть говорити вам зворотне. Вони думають, що потужна оборона не є шляхом до миру. Вони не праві. Тому що без оборони не буває тривалої безпеки. Без безпеки не буде свободи для наших дітей та онуків. Не буде шкіл, лікарень, не буде бізнесу. Не буде нічого. Ті, хто пережили Другу світову війну, знають це. І наші українські друзі живуть цим кожного дня… Війна жорстока і потворна. І вона дуже коштовна в економічному вимірі. Скажіть, що їм потрібно витрачати більше на оборону, щоб ми могли продовжувати жити у мирі. Скажіть їм, що безпека має більше значення за будь-що", – зазначив він.

Тим часом глава Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. В документі передбачені рекордні воєнні витрати. У 2025 році витрати за статтею "Національна оборона" сягнуть рекордних 13,5 трильйона рублів (понад 145 мільярдів доларів). Йдеться про близько 32,5% бюджету чи понад 6% ВВП. Для порівняння, у 2024 році воєнні видатки становили 28,3%.

Росія робить такі кроки попри те, що російська економіка вже вийшла на небезпечну межу, коли нестача ресурсів може спровокувати серйозне падіння. Майже усі доступні ресурси в економіці РФ вже задіяні, не вистачає людей, країну накриває стагфляція (кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією). Фактично, маючи успіхи на полі бою, Росія програє війну в економічному вимірі.