Ни мира, ни войны. Политолог объяснил опасность мирного плана Трампа для Украины

Администрация нового президента хочет снизить интенсивность боевых действий

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог представил конспект плана мирного урегулирования, который может быть созвучен тому, как этот переговорный процесс представляет себе избранный президент Дональд Трамп. Однако американский лидер может преследовать свои цели, а не Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик. Он объяснил опасность этого плана для Украины и озвучил несколько его позиций.

— Первое — это остановка боевых действий, как начало переговоров. По-моему, это нереалистичная позиция. Наиболее вероятная позиция — это вхождение в переговорный процесс с непрекращением боевых действий. То есть, переговоры идут, война продолжается.

Второе — это фетишизация самого договора как документа международного права, именно он должен быть продуктом этих переговоров. Не всегда переговоры и даже прекращение боевых действий сопровождаются принятием подобных договоров, — говорит политолог.

Он напомнил, что после прекращения боевых действий по 38-й параллели в Корее в 1953 году ни президент Южной Кореи Ли Синман, ни его офицеры не подписали мирный договор. Это сделала Коалиция международных сил, возглавляемая США.

— В Минских договоренностях тоже нет подписи официального лица со стороны Украины. Есть подпись лица, представлявшего позицию киевского руководства (Леонида Кучмы и Виктора Медведчука). По большому счету, может быть система меморандумов, промежуточных договоренностей открыто-закрытого характера, так что рамка переговорной позиции может быть подвижной, — предположил Виктор Кулик.

Однако в итоге у Украины не будет большого договора с гарантийными механизмами, линией разделения и картой послевоенного регулирования, говорит эксперт-международник.

— Этот процесс может быть растянут во времени, — считает политолог. — А это значит, что мы входим в ситуацию "ни войны, ни мира". Это подразумевает очень высокие риски для Украины. Что делать с мобилизацией? Есть переговоры, а война вроде бы не закончилась. Будет ли демобилизация? Что делать с обстрелами украинской гражданской инфраструктуры, которые, очевидно, будут в таком режиме?

Он обратил внимание, что план Келлога предполагает миротворческую операцию. И хотя глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила готовность Берлина направить в Украину военный контингент, миротворческие операции — это постконфликтное урегулирование ситуации. Когда стороны договорились о прекращении войны и нужна третья сила, которая будет верифицировать режим прекращения противостояния.

— У нас миротворческая операция невозможна, потому что война не окончена, договора нет. И договоренности о прекращении боевых действий не являются договором. Даже если его потом "освятят" через Генеральную ассамблею ООН, как Минские договоренности или Соглашение о перемирии в Корее, где война де-юре до сих пор не закончилась, — говорит Виталий Кулик..

По его мнению, это чревато для Украины сверхвысокими рисками. Администрация Трампа может пойти на ситуацию "ни мира, ни войны". Основное — снизить интенсивность боевых действий, снизить риск применения оружия массового поражения и перезапустить отношения с Россией так, чтобы иметь возможность показать своему избирателю, что Трамп "оттягивает" Путина от Китая.

— Причем, это будет происходить за счет Украины, — опасается политолог. — Мы услышим о "заморозке", о снижении поддержки Украины, мы можем увидеть там много позиций т.н. "Стамбульских бумаг". В частности, об армии мирного времени, об ограничении количества Вооруженных Сил, о демилитаризованной зоне за счет нашей подконтрольной территории и много разных неприятных для Украины вещей, на которые нас будут подталкивать наши западные партнеры. Не все. Часть скажут: нет, мы такие планы не поддерживаем. Но будут ли они способны заменить поддержку, оказываемую Соединенными Штатами, своей поддержкой?

Эксперт по вопросам замороженных конфликтов подчеркнул, что власти Украины каждый день говорят о возможности дальше противостоять врагу и вести боевые действия.

— А насколько мы готовы на собственное производство оружия, на эффективную мобилизацию, на замену частей на фронте? На эти вопросы нужно соотносить наши ответы. А потом говорить об стойкости. Но насколько общество готово это воспринимать, насколько мы готовы к долгой войне и характерам форматов этой долгой войны, — я не вижу, — добавил Виталий Кулик.

Ранее "Телеграф" писал, что Кит Келлог поддерживает разрешение Байдена бить по РФ и не боится ядерных угроз Путина.