Украина не готова. Ермак объяснил важную деталь по переговорам с Россией

Для Путина по-прежнему важно продолжать агрессию на нашей территории

Украина в настоящее время не готова к переговорам с Россией насчет завершения войны в контексте сильных переговорных позиций. Речь о нехватке вооружений и четких гарантиях, что российский президент Владимир Путин не задумает напасть снова через несколько лет.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом пишет "Суспільне".

"Именно поэтому мы сегодня говорим с партнерами почему так важно усилить Украину. А вообще нужно разбивать российские нарративы, что будто бы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию (речь о Курской области — ред.)", — сказал Ермак.

Он добавил, для Путина важно продолжать агрессию на нашей территории.

"Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных", — подытожил глава ОП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина готова к переговорам с Россией. По его словам, для этого есть условие.