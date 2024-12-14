Це допоможе тільки Росії: Рютте закликав не обговорювати мирні плани щодо України публічно

Рютте запевнив, що Україні немає потреби перейматися підтримкою з боку європейських країн

Публічні обговорення можливих умов мирної угоди між Україною та російським режимом викликають серйозне занепокоєння. Це може допомогти Росії досягти цілей, які ставить перед собою Кремль, та зробити угоду для України не такою вигідною.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте у коментарі "Голосу Америки". Він закликав утриматися від розголошення будь-яких подробиць будь-яких мирних планів щодо України до моменту, коли не прийде час сідати за стіл переговорів.

"Я не буду це розголошувати. Якби я це зробив, я б зробив Путіна більш обізнаним, ніж ви б хотіли. Навіщо зараз ці обговорення на телевізії? Давайте тримати це в секреті, щоб, коли він сяде за стіл переговорів, він не знав, що ми плануємо. Тому я дещо стримуюсь від відповіді на ваше питання", – сказав він.

Водночас, Рютте запевнив, що Україні немає потреби перейматися підтримкою з боку європейських країн, вона залишається незмінною. Щодо можливого зменшення підтримки України з боку адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа, Рютте зазначив, що розмови Трампом та його оточенням ведуться.

"Підтримка України стабільна, зокрема з боку моєї країни – Нідерландів. Але подивіться, що зробили німці – 28 мільярдів для України. Також британці, французи, усі європейці – данці, скандинави. Я маю згадати кожну країну, Іспанію, усіх союзників НАТО. Ми всі з вами, і хочемо, щоб ви мали сильну позицію, коли почнеться переговорний процес… Ми працюємо з новою адміністрацією, і я вважаю, що коли буде досягнуто угоди, вона має бути сильною", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна готова до переговорів із Росією. За його словами, для цього є умова. А от керівник ОПУ Андрій Єрмак вважає інакше. На його думку, Україна наразі не готова до переговорів із Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій.

Раніше політолог Олег Саакян назвав "Телеграфу" три причини, які змусять Путіна піти на переговори.