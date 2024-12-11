Украина готова к переговорам: Подоляк рассказал, чего добивается Россия

Советник главы Офиса президента Украины оценил перспективы переговоров с Россией

Украина готова к мирным переговорам с Россией, но исключительно на справедливых условиях.

Об этом в интервью 24 телеканалу заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что справедливый мир возможен только при соблюдении норм международного права.

Это предусматривает возврат Россией оккупированных территорий Украины, вывод войск и выплату репараций и контрибуций.

Подоляк отметил, что не может быть никаких компромиссов, в том числе территориальных, за счет Украины и ее земель. Он добавил, что Россия, которая не добилась всех целей в войне с Украиной, будет делать все, чтобы изменить парадигму противостояния и попытается унизить Соединенные Штаты Америки.

Кремль пытается показать всему миру, что США якобы отказались от борьбы, от помощи Украине, а также якобы согласились на доминирование России с помощью так называемого "права сильного", подчеркнул Подоляк.

В то же время Россия не согласна ни на какое другое завершение войны, кроме как признание оккупации украинских территорий и отказа Украины от евроатлантической интеграции. Об этом Подоляк заявил уже в интервью "РБК-Украина".

Напомним, политолог Олег Саакян назвал "Телеграфу" три причины, которые заставят Путина пойти на переговоры.