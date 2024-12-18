Трамп увидел "прогресс" в деле Украины: названы три возможные причины

Аналитик попытался объяснить настроения политика

Новоизбранный президент США Дональд Трамп недавно заявил, что работает над прекращением войны России против Украины и имеет небольшой прогресс. По его мнение могут влиять три момента.

Об этом в эфире программы "Зараз!" на YouTube-канале Telegraf UA рассказал аналитик по безопасности Тарас Жовтенко. Хотя понять Трампа, по его словам, трудно, из-за его популизма и самовлюбленности, аналитик указал на три важных изменения.

Первое – это встреча Трампа в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Макроном Эманюэлем Макроном. После этого Трамп начал лично комментировать события вокруг Украины, хотя раньше это делало только его окружение.

"Очевидно, что он услышал от Макрона, то, что он услышал от Зеленского, стало для него уже таким первым прогрессивным шагом", — пояснил Жовтенко.

До этой встречи информация о готовности Украины к переговорам доходила до Трампа косвенно через его окружение. Для нового президента США было важно услышать это лично.

"Для него такая опосредованная трансляция того, что мы готовы к переговорам, готовы к определенным компромиссам в определенных вопросах... для него больше значит, когда об этом говорят ему лично, он слышит и видит собеседника. Очевидно, это для него был такой достаточно серьезный шаг вперед", — отметил Жовтенко.

Второй момент, который выделил аналитик, это то, что Трамп лично начал узнавать данные разведки и другую информацию об Украине уже сейчас, хотя официально он еще не стал президентом. Несмотря на это, он уделяет изучению вопроса войны РФ против нашей страны много внимания.

"Трамп очевидно регулярно слушает брифинги американской разведки, где он узнает информацию, точно не циркулировавшую в открытых источниках. Это тоже дополняет его картинку реальности", — сказал аналитик.

Третий момент, который он отнес к положительным в восприятии Трампа — то, что, как говорят его помощники, в частности, будущий спецпредставитель по Украине отставной генерал Кит Келлог и будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц, сейчас представители Трампа начинают более тесное общение со всеми сторонами, которые будут вовлечены в мирные переговоры. Главная цель такого общения – собрать информацию, которая будет передана лично Трампу. Изучив эти данные, он будет делать заявления и принимать решения.

"Трамп сам признался, что он находится в процессе концептуального осмысления своего будущего мирного плана… Только сейчас, когда он углубляется в проблему лично и начинает лично общаться с представителями сторон, вдруг оказывается, что все гораздо сложнее, чем он себе представлял. Ну и соответственно отсюда пошел этот небольшой прогресс, потому что Дональд Трамп сам начал понимать, что он только сейчас начинает формировать собственное объективное видение этой ситуации", — резюмировал Жовтенко.

Как рассказывал "Телеграф", Кит Келлог, которого избранный президент США выдвинул на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России, посетит Киев в начале января. Также он посетит несколько других европейских столиц.