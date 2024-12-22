Фицо прилетел на "поклон" к Путину. Что известно

Главной темой переговоров стала проблема транзита российского газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву 22 декабря и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Путин и Фицо встретились в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Фицо в Россию был запланирован несколько дней назад.

Основной темой переговоров Путина и Фицо стала проблема транзита российского газа в Словакию через территорию Украины. Словакия получает российский газ через Украину — транзитный контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" истекает в конце этого года, и Украина говорила, что не намерена его продлевать.

До этого политик заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский якобы требовал от Словакии поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на продолжение транзита российского газа. Он также заявил, что Зеленский якобы предложил Фицо гигантскую взятку.

Роберт Фицо стал третьим лидером страны — члена Евросоюза, который приехал в Москву после 24 февраля 2022 года. До него этого делали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Роберт Фицо дал телеинтервью российской топ-пропагандистке Ольге Скабеевой, сделав ряд заявлений, которыми подыграл нарративам Кремля. В частности, он говорил о войне, Западе и сделал заявление о параде на 9 мая в Москве в следующем году.