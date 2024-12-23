"Торгирует суверенитетом". Зеленский призвал полицию присмотреться к Фицо после встречи с Путиным

Президент возмущен

Встреча премьера Словакии Роберта Фицо с российским лидером Владимиром Путиным возмутила президента Украины Владимира Зеленского, который настоял, что "скидки" для Москвы будут дорого стоить Братиславе.

Об этом он написал в соцсети Х. По его словам, Путин и Фицо никак не комментировали эту встречу журналистам в РФ, тема их разговоров не публичная.

Зеленский призвал стражей порядка и спецслужб Словакии проверить Фицо, ведь за "скидки" от РФ Словакия платит суверенитетом или теневыми схемами, что незаконно.

"Подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе. Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот — хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу. Мы теряем людей из-за войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину аморальна», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Фицо отказался от компенсаций, которые должны были облегчить переходный период после окончания контракта о транзите российского газа через Украину.

"То есть для него этот вопрос не вопрос безопасности. Он заинтересован именно в российском газе, стоимость которого составляет 500 миллионов долларов США в год. Другие доходы приносит нефтяная труба, которая проходит через украинскую территорию и дает еще 500 миллионов долларов в год, что помогает господину Фицо", — говорит Зеленский.

Президент считает, что ключевая цель для Роберта Фицо – ведение дел с Россией, ведь это выгодно ему.

"Это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" — спрашивает глава государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин увеличивает поставки, а ЕС продолжает пользоваться российским газом, несмотря на войну.